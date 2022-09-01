Российские войска ликвидировали украинский десант около Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Минобороны России. Военные потопили морской транспорт, на котором были десантники ВСУ.
"Около 7:00 мск подразделениями российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", — заявили в ведомстве.
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