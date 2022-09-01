Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередной обзор боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Эксперты прокомментировали провальные контрнаступательные действия ВСУ и отметили, что на вооружении украинской армии нет механизированных сил для проведения быстрой операции.
Более того, по мнению специалистов ISW, провальные попытки атаковать могут оказаться "уловками" Киева, цель которых заключается в отвлечении внимания ВС РФ от истинного направления готовящегося удара.
"Таким образом, будет задержка между первоначальными ложными операциями и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака провалилась", — заявили в ISW.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.