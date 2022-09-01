В результате нескольких попыток наступления украинские боевики так и не смогли продвинуться в регионе. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков также признал разгром группировки ВСУ на Херсонском направлении.
"Противник настойчиво вновь пытался захватить Терновые Поды, но безрезультатно — село осталось за нашими войсками", — написал он в социальных сетях.
Также Стрелков подчеркнул, что наступление украинской армии завершилось полным провалом на всех участках.
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