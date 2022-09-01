Киев впервые косвенно признал провал контрнаступления и объявил день траура

В Закарпатской области на Украине 2 сентября объявили днём траура. Киев так признал потери 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом в соцсети сообщает Закарпатская областная госадминистрация.

Данная Закарпатская бригада являлась соединением горной пехоты ВСУ. Подразделение находилось в составе оперативного командования "Запад". Руководство бригады размещено в Мукачеве, а подразделения располагаются в Закарпатской области.

"2 сентября в Закарпатье объявили днём траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр. Вечная память героям!" — в частности, сообщает Закарпатская ОГА.

Накануне, 31августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что 128-я ОГШБр разгромлена подразделениями ВС РФ на Николаевском направлении. Пятеро боевиков бригады сдались в плен армии России.