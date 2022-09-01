Клупов назвал замахнувшихся на Запорожскую АЭС диверсантов "смертниками"

Диверсионные группы рассчитывали на внезапность, чтобы захватить Запорожскую АЭС, однако российские войска оказались готовыми к провокации Киева и смогли пресечь попытки ВСУ нанести удар. Военный разведчик, полковник Рустем Клупов прокомментировал инцидент и выдвинул две версии атаки диверсантов.

По его мнению, манёвры группировки, главной задачей которых являлось привлечение внимания мировой общественности, были направлены на срыв приезда делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"В случае захвата ЗАЭС весь мир должен был бы вздрогнуть и сказать что-то типа "мы запрещаем России вести боевые действия на территории АЭС и мы не допускаем возможности штурма". Если бы это получилось, тогда они были бы в шоколаде", — заявил Клупов в беседе с "МК".

Однако планы Киева были сорваны: российские войска своевременно вскрыли диверсантов и ликвидировали.

Согласно второй версии, данные действия является частью неудачного контрнаступления, который ведут ВСУ. Эксперт полагает, что появление диверсантов должно было стать отвлекающим манёвром.

"Высадившиеся диверсионные группы — смертники", — заявил Клупов.