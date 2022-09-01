МО: ВСУ провалили атаку на Харьковском направлении и потеряли 50 солдат

Представители Минобороны РФ заявили, что у ВСУ не получилось провести наступление на Харьковском направлении. По данным ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали 50 украинских военных.

Как подчеркнули в министерстве, выжившие солдаты пытались покинуть позиции. Дезертиров расстреляли боевики батальона "Кракен"*, добавили в МО.

*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ