Представители Минобороны РФ заявили, что у ВСУ не получилось провести наступление на Харьковском направлении. По данным ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали 50 украинских военных.
Как подчеркнули в министерстве, выжившие солдаты пытались покинуть позиции. Дезертиров расстреляли боевики батальона "Кракен"*, добавили в МО.
*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ
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