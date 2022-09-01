Баранец: под Херсоном потерпели поражение не только ВСУ, но и США

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что провальное контрнаступление украинской армии является не только поражением Киева, но и Вашингтона. На страницах западной прессы появилась информация, что американские специалисты принимали прямое участие в подготовке боевиков ВСУ к наступательным действиям.

Баранец отметил, что для российской стороны это не стало сенсацией, поскольку Москва давно знает о присутствии инструкторов НАТО в рядах украинской армии.

"Получается, что по мордам получила не только украинская военно-теоретическая мысль, но и американская оплеуху получила. Надеемся, что мы сумеем еще больше доказать, что американские советники никуда не годятся", — заявил эксперт в эфире "Соловьёв LIVE".