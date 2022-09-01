Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось почти на $54 млрд
Комбат Ходаковский заявил, что на Энергодар был брошен десантный батальон
Лукашенко: на Украине зреет конфликт между Зеленским и военными
Депутат ГД Коломейцев о недовольстве россиян работой: "Произвол собственников"
Красносельский: Молдавия может стать ареной войны между НАТО и Россией
Самая крупная школа Калининграда приняла 1800 учеников
Родители школьников жалуются на навязывание изучения башкирского языка
Ходарёнок: ВСУ мастерски провалили тайную операцию по захвату Запорожской АЭС
Гурцкая: "После проекта "Танцы со звёздами" я поняла, что ничего не боюсь"

Баранец: под Херсоном потерпели поражение не только ВСУ, но и США

Силовые структуры

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что провальное контрнаступление украинской армии является не только поражением Киева, но и Вашингтона. На страницах западной прессы появилась информация, что американские специалисты принимали прямое участие в подготовке боевиков ВСУ к наступательным действиям.

Баранец отметил, что для российской стороны это не стало сенсацией, поскольку Москва давно знает о присутствии инструкторов НАТО в рядах украинской армии.

"Получается, что по мордам получила не только украинская военно-теоретическая мысль, но и американская оплеуху получила. Надеемся, что мы сумеем еще больше доказать, что американские советники никуда не годятся", — заявил эксперт в эфире "Соловьёв LIVE".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Силовые структуры
Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну
Общество
В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение
Сергей Лебедев Между четырьмя царями: метания гетмана Богдана Хмельницкого Сергей Лебедев Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин
Мир. Новости мира
Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами
Мир. Новости мира
Артиллерия "Отважных" сожгла технику ВСУ, которую не успели спрятать в Донбассе
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Последние материалы
Лукашенко поговорил со школьниками: "Президент — это не человек"
Кто больше: в одной из школ Сургута появилось 17 первых классов
Польша официально потребует от Берлина репараций за Вторую мировую войну
Мухин: в СВО с той стороны находятся такие же упрямые русские
Пугачёва на школьной линейке пообещала "набить морду" одному человеку
Баранец: под Херсоном потерпели поражение не только ВСУ, но и США
Лукашенко: Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России
Рогов заявил, что смертников Зеленского не пустили на Запорожскую АЭС
Рожин высмеял секретность, которую хранит Киев по поводу контрнаступления
Специалисты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников