В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Вашингтон на протяжении двух месяцев накачивал Украину вооружением, которое предназначалось для осуществления контрнаступательных действий на Южном направлении.
"Украина просила у США оружие, необходимое для их запланированного контрнаступления на юге, в течение последних нескольких месяцев", — цитирует слова представителя администрации Байдена CNN.
По его словам, Вашингтон частично выполнил просьбы Киева и направил в качестве военной помощи дополнительные боеприпасы, артиллерию и противотанковые комплексы "Джавелин".
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