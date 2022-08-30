CNN: США два месяца поставляли Украине оружие для контрнаступления ВСУ

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Вашингтон на протяжении двух месяцев накачивал Украину вооружением, которое предназначалось для осуществления контрнаступательных действий на Южном направлении.

"Украина просила у США оружие, необходимое для их запланированного контрнаступления на юге, в течение последних нескольких месяцев", — цитирует слова представителя администрации Байдена CNN.

По его словам, Вашингтон частично выполнил просьбы Киева и направил в качестве военной помощи дополнительные боеприпасы, артиллерию и противотанковые комплексы "Джавелин".