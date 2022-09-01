Рогов заявил, что смертников Зеленского не пустили на Запорожскую АЭС

Минобороны России сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную провокацию на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект, заявили эксперты.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские диверсанты пытались захватить ЗАЭС к приезду миссии МАГАТЭ. Киевское руководство хотело продемонстрировать, что объект находится под контролем ВСУ.

"Это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – подчеркнул Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что "бредовая авантюра" президента Владимира Зеленского с треском провалилась. Теперь Киев не сможет утверждать о своей непричастности к обстрелам Запорожской АЭС, считает аналитик.