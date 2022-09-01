Боец армии ЛНР Возмитель: "Когда я пошёл на фронт, пришлось скрыть свой возраст"

Военный армии Луганской Народной Республики Никита Возмитель признал, что в момент начала боевых действий на территории Донбасса ему было всего 16 лет. Однако юноша принял решение отправиться на фронт и скрыл свой настоящий возраст.

"Летом 2014 года я пошёл в ополчение, в батальон имени Святого Георгия Победоносца", — рассказал он в беседе с argumenti.ru.

В ходе боевых действий у солдата сформировались своя позицию по поводу конфликта. Возмитель продолжил службу дальше, а после достижения совершеннолетия официально вступил в ряды Народной милиции.

"Сейчас ни о чём не жалею, если было бы нужно — снова сделал бы такой же выбор — ополчение", — заявил он.