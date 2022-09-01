Подоляка: армия России устроила "кошмарную ночь ВСУ, готовившим атаку"

Армия России пресекла планы Киева на харьковском направлении и устроила кошмарную ночь для боевиков.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, Украина могла готовить наступление — об этом свидетельствует концентрация там сил. Генштаб ВСУ пытался создать впечатление, что фиаско в Херсонской области было отвлекающим маневром перед главной атакой на другом участке.

Подоляка утверждает, что союзная армия уничтожила ударный потенциал бандеровцев, устроив им кошмарную ночь 1 сентября.

"Российская авиация, артиллерия, ракетные войска, отрабатывали по украинским целям. У российского командования была информация о том, что Киев что-то готовит... Сегодня, как мне сообщают мои харьковские источники, для Харькова была такая же шумная и тяжелая ночь, как и первая ночь спецоперации", — рассказал журналист в программе "Большая игра".

По сообщению МО РФ, армия России сорвала попытку наступления под Харьковом. 56 оставшихся в живых боевиков ВСУ бежали в сторону Харькова, но их расстрелял заградотряд националистов.