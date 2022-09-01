Армия России сорвала попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Российские Вооружённые силы сорвали наступление украинской армии на Харьковском направлении.

У противника потери составили свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова", — сообщает ведомство.

Министерство обороны особенно подчеркнуло, что отступавших военнослужащих ВСУ расстреляли боевики нацбатальона "Кракен"*, большинство из солдат украинской армии погибли.

Ранее сообщалось, что союзная армия предотвратила попытку высадки диверсантов ВСУ рядом с Запорожской атомной станцией. Десант в количестве 60 человек ликвидирован.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.