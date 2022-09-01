Генерал Бужинский: ликвидация десанта у ЗАЭС — это успех военной разведки РФ

Обнаружение и ликвидация украинских диверсантов, пытавшихся захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ, свидетельствует о профессионализме российских разведчиков.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский.

1 сентября после массированного обстрела Энергодара 60 боевиков ДРГ высадились недалеко от ЗАЭС. Десант был ликвидирован армией России.

"Это очередной успех нашей военной разведки... думаю, их ожидали. Потому что когда десант занимает определенный плацдарм, его не так легко обнаружить и блокировать. И, соответственно, успех разведки был очевиден”, — сообщил генерал в эфире "Первого канала".

Он отметил, что этих бойцов специально "натаскивали" для подобных операций, они прошли спецподготовку, скорее всего, в спецназе SAS (Британия).

С военной точки зрения вся эта операция была "очень большим провалом украинского командования”, подытожил Бужинский.