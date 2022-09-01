Бенедиктов: Россия в Энергодаре переиграла британскую разведку MI-6

Сегодня, 1 сентября, в Энергодаре высадился украинский десант. Диверсанты ВСУ хотели захватить Запорожскую атомную станцию.

Сорванная попытка захвата ЗАЭС украинским националистическими формированиями непосредственно перед прибытием на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ — серьёзный провал и неудача украинской армии и их кураторов с Запада, считают аналитики.

"Блестящая контртеррористическая операция русских сил на Запорожской АЭС должна быть поддержана всеми информационными ресурсами России и ее союзников. История провала украинских диверсантов и их кураторов из MI-6 должна стать главным информационным сюжетом ближайших дней. Необходимо также вынести её на рассмотрение ООН", — в частности, цитирует "ПолитНавигатор" журналиста Кирилла Бенедиктова.

По информации, на уничтоженных под Энергодаром самодельных баржах было уничтожено свыше 300 боевиков ВСУ.