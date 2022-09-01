Сегодня, 1 сентября, в Энергодаре высадился украинский десант. Диверсанты ВСУ хотели захватить Запорожскую атомную станцию.
Сорванная попытка захвата ЗАЭС украинским националистическими формированиями непосредственно перед прибытием на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ — серьёзный провал и неудача украинской армии и их кураторов с Запада, считают аналитики.
"Блестящая контртеррористическая операция русских сил на Запорожской АЭС должна быть поддержана всеми информационными ресурсами России и ее союзников. История провала украинских диверсантов и их кураторов из MI-6 должна стать главным информационным сюжетом ближайших дней. Необходимо также вынести её на рассмотрение ООН", — в частности, цитирует "ПолитНавигатор" журналиста Кирилла Бенедиктова.
По информации, на уничтоженных под Энергодаром самодельных баржах было уничтожено свыше 300 боевиков ВСУ.
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