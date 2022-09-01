Business Insider: дизайн российского танка "Армата" удивил экспертов Запада

Западные военные аналитики и обозреватели были шокированы дизайном и концепцией нового российского танка Т-14 "Армата".

Об этом на страницах журнала Business Insider сообщает американский военный эксперт Майкл Пек.

Напомним, Т-14 — российский основной боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".