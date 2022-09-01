Западные военные аналитики и обозреватели были шокированы дизайном и концепцией нового российского танка Т-14 "Армата".
Об этом на страницах журнала Business Insider сообщает американский военный эксперт Майкл Пек.
Напомним, Т-14 — российский основной боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
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