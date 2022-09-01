МО РФ заявило о заранее подготовленной провокации Киева на ЗАЭС

Киев заранее подготовил план по отправке ДРГ и организации обстрелов ЗАЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации", — сказано в сообщении МО.

При успешном выполнении, делегация МАГАТЭ была бы "живым щитом" националистов