Киев заранее подготовил план по отправке ДРГ и организации обстрелов ЗАЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ.
Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации", — сказано в сообщении МО.
При успешном выполнении, делегация МАГАТЭ была бы "живым щитом" националистов
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