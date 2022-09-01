Украинский президент Владимир Зеленский в своём вечернем обращении к соотечественникам вновь обвинил Россию в провокациях.

"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную станцию. Хорошо, что это произошло, сам факт, несмотря на все провокации российских военных и циничные обстрелы Энергодара и территории станции. Украина сделала всё для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ — действительно необходимую — в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", — отметил гарант Конституции Украины.