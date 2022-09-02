В США опасаются, что лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин ведут разработку смертоносного космического оружия. Об этом пишет британский журналист Энтони Ашкеназ в статье Daily Express, перевод которой представила "ПолитРоссия".
Меры противодействия новым видам угроз, исходящих от Китая и России, планируется обсудить на строго засекреченных совещаниях в Пентагоне, заявил обозреватель.
В США полагают, что Россия готовится развернуть новое противоспутниковое оружие, которое может быть использовано в борьбе с американской космической инфраструктурой.
На стратегическую стабильность США может повлиять, потенциальная разработка Китаем и Россией орбитальной бомбардировки и оружия класса "космос-земля”, считает эксперт британского издания.
Ранее военный аналитик из США заявил, что западные эксперты были шокированы дизайном и концепцией нового российского танка "Армата".
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