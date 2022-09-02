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Военная спецоперации России на Украине привела к самым продолжительным воздушным боям за последние десятилетия. В ходе конфликта украинские ВВС, на вооружении которых было около 110 советских боевых самолётов, противостоят российским ВКС с тысячей модернизированных истребителей. Об этом заявил американский аналитик Себастьян Роблин.

19FortyFive: самолётам ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины

Однако, по словам эксперта, современной российской авиации не удалось занять господствующее положение в воздушном пространстве Украины.

"Полгода спустя истребители продолжают перестрелку, в основном с помощью ракет дальнего радиуса действия, а штурмовая авиация обеих сторон продолжает активно действовать на малых высотах вблизи линии фронта. После тяжёлых потерь ни одна из сторон не желает проникать глубоко в воздушное пространство противника", — отметил Роблин в издании 19FortyFive.

Российские стелс-истребители Су-57 используются для нанесения ракетных ударов в автономном режиме, а не для завоевания превосходства в воздухе, заявил американский эксперт.

Аналитик полагает, что на данный момент российские ВКС не могут продвинуться в воздушное пространство Незалежной, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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