Азовец*: солдаты ВС РФ относились нормально, а ЛДНР готовы убивать на месте

Боевик нацистского батальона Азов* Денис Чепурко с позывным "Манго", который вернулся на Украину в результате обмена, сообщил, что военнослужащие ВС РФ относились к нему адекватно, а вот бойцы ЛДНР готовы были убивать на месте.

"Общался с русскими военными и с ЛНР, ДНР. Русские военные лояльно относились, нормально общались. Эти, наоборот, готовы были нас на месте резать, расстрелять на месте, вешать, — рассказал он.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.