Ераносян заявил, что преимущество российской армии на Украине не даёт покоя США

В новом пакете американской помощи Киеву будут числиться шесть передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян прокомментировал поставки оружия на Украину и напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин занимал серьёзную должность в компании Raytheon.

"Акции военно-промышленного комплекс растут. Норвежцы увеличили свою капитализацию — они тоже сотрудничают с Raytheon. NASAMS выпускает ракеты компании Raytheon. Это кооперация, коллаборация", — объяснил эксперт.

По мнению Ераносяна, поставку на Украину именно этих ЗРК можно объяснить двумя причинами. Во-первых, украинские войска испытывают острый дефицит снарядов калибром 152 мм. Также артиллерия ВСУ в основном состоит из самоходных гаубиц, которые довольно капризные в ходе эксплуатации.

Кроме этого, Вашингтон не может смириться с преимуществом ВС РФ на Украине. Российская армия наращивает присутствие интегрированных беспилотников с самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня.

"Произошел ключевой момент на всех фронтах — перевес ВС РФ по беспилотникам. Все эти ружья, глушилки нужны, чтобы нивелировать проблему, поэтому передают оружие ближнего радиуса действия, ПВО", — подытожил капитан первого ранга запаса в беседе с "ПолитЭкспертом".