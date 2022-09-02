Экс-замминистра Украины Тука: "перемоги" не видно, власть врёт народу

У Украины впереди очень тяжёлые времена.

Об этом сообщил экс-заместитель министра по делам "оккупированных" территорий Георгий Тука.

Он отметил, что российская СВО продлится еще 2-3 года.

"Прекращение активных боевых действий до зимы — это какое-то болезненное воображение исключительно в голове Ермака, и единственный способ прекращения активных боевых действий — это капитуляция… нас ожидает впереди ещё не один год, по моему мнению, минимум два-три года активных боевых действий по освобождению нашей земли", — уверен экс-чиновник.

По его словам, гражданам Украины необходимо говорить правду. А "примитивная идиотская манипуляция" уже не пройдёт, уверен Тука.

"Не нужно врать, не нужно недооценивать своих граждан, рассказывая им сказки и басни… Нужно честно говорить, что нас в ближайшие годы ожидают довольно сложные времена. Таких времён Украина ещё не переживала", — в эфире телеканала "Прямой" заявил бывший замминистра Украины.