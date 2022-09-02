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Генштаб ВСУ: русские наступают на всех направлениях

Силовые структуры

Утренняя сводка 2 сентября от Генштаба украинского командования свидетельствует о том, что ранее анонсированное "контрнаступление" обернулось для ВСУ не просто разгромом, но и отступлением на херсонском направлении.

На артемовском направлении тоже "русское наступление" — армия России продвигается к Артёмовску, Майорску и Веселой Долине, отмечает ГШ Украины.

"На донецком направлении россияне сковывают действия наших солдат, не допуская их переброски на другие направления. На авдеевском направлении противник констатирует наступление союзных сил на Опытное, Первомайское и Невельское", — сообщает командование националистов.

На южнобужском направлении "российские подразделения ведут штурмовые действия в направлении Потёмкино", подытожили в штабе ВСУ

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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