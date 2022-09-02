Рожин: тактика ВСУ на Херсонском направлении поставила в тупик военных РФ

Если план командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) был в том, чтобы ввести в замешательство противника, то есть российских военных, то сделать это получилось. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Аналитик сообщил, что на Снигирёвском участке фронта ВСУ в пятницу предприняли очередную вылазку в сторону Благодатного. При этом они, потеряв две БМП и несколько человек пехоты, откатились обратно.

Уже третьи сутки именно так выглядит наступление на Херсон к востоку от Николаева, заметил Рожин.

Подразделения ВСУ без прикрытия артиллерии высовываются, бросаются в атаку из лесопосадок чуть ли не по чистому полю, их подбивают, они откатываются обратно. Прибывают подкрепления, техника скапливается и снова идёт в самоубийственный рейд, объяснил эксперт.

Он считает, что командованию ВСУ удалось ввести в замешательство армию РФ, так как с российской стороны смысла таких самоубийственных вылазок никто не понимает.