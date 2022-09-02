В армии США установили рекордное число сексуальных домогательств

Представители Минобороны США сообщили, что в 2021 году в американской армии количество заявлений о сексуальном насилии рекордно увеличилось на 13%. Также в Пентагоне обратили внимание на низкий уровень доверия солдат к военной системе.

Как написали в Defense One, всего в ведомстве в прошлом году зафиксировали 8 866 случаев сексуального насилия. При этом в 2020 году речь шла о 7 816 преступлениях.

"Эксперты считают, что только около 20% военнослужащих сообщают о подобных инцидентах", — подчеркнули журналисты.

По их данным, в 2021–2022 годах 35 875 солдат армии США пожаловались на нежелательный сексуальный опыт.

Ранее в Business Insider заявили, что новобранцы спецназа Военно-морских сил США принимают стимулирующие препараты для получения хороших результатов на тренировках.