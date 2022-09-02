Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, 31-летняя жительница Днепропетровской области спрашивала у своего супруга информацию о расположении частей ВСУ на передовых позициях и передавала эти данные военной разведке российской армии. ВС РФ якобы использовали эти сведения, после чего наносили артиллерийские и ракетные удары по позициям украинских войск.
В СБУ убеждены, что за эту работу женщине пообещали российское гражданство и высокий уровень жизни, когда регион перейдёт под контроль ВС РФ.
"Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Её муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребёнка. Злоумышленница использовала своего мужа "в тёмную"", — заявили в пресс-центр СБУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.