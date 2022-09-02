СБУ подозревает жену боевика ВСУ в передаче координат для ракетных ударов ВС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, 31-летняя жительница Днепропетровской области спрашивала у своего супруга информацию о расположении частей ВСУ на передовых позициях и передавала эти данные военной разведке российской армии. ВС РФ якобы использовали эти сведения, после чего наносили артиллерийские и ракетные удары по позициям украинских войск.

В СБУ убеждены, что за эту работу женщине пообещали российское гражданство и высокий уровень жизни, когда регион перейдёт под контроль ВС РФ.

"Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Её муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребёнка. Злоумышленница использовала своего мужа "в тёмную"", — заявили в пресс-центр СБУ.