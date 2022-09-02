Аналитики ISW признали, что контрнаступление ВСУ напоминает провал

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку боевых действий в ходе спецоперации на Украине. Эксперты уделили особое внимание заявлениям российской прессы о том, что контрнаступление ВСУ на юге страны оказалось провальным.

Многие военные обозреватели считают, что западные кураторы киевского режима плохо спланировали наступательные действия и недооценили возможности ВС РФ, отметили в сводке.

"Киев не должен поддаваться на информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев", — говорится в сообщении ISW.