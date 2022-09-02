Шурыгин: ВСУ теряют самых боеспособных в бессмысленных атаках

В бессмысленном "контрнаступлении" ВСУ теряют опытных военных и тех, кто прибыл в зону СВО, пройдя учёбу на Западе.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, в украинской армии ситуация в целом плачевная, а цену за авантюру под Херсоном Киев заплатил высокую.

"По крайней мере, уже понятно, что на южном направлении не получилось ничего... мы понимаем, что у них, всё-таки, нервы не выдержали. Мы видим, что они не выдержали — и они пошли. В этом случае нужно понимать, что тратятся и стираются сейчас самые боеспособные части и которые были сформированы из тех, кто обучался на Западе", — отметил аналитик.

Эксперт отметил, чтобы хоть какие-то резервы собрать, Киев провёл чудовищную "операцию по утилизации собственного народа", а тербатовцев просто тысячами погнали на убой, и за последние пару месяцев командиры ВСУ просто кровью всё заливали. А тем временем, армия России лишь укрепилась в качественном плане, подчеркнул обозреватель.

Шурыгин сказал, что за эти два месяца ВС РФ сократили потери на порядок.