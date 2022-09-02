Генерал ВСУ Кривонос: Украина уже потеряла "сотни тысяч убитыми"

Экс-офицер Вооружённых сил Украины генерал-майор Сергей Кривонос озвучил шокирующие цифры потерь боевиков в битве с Российской Федерацией.

Он отметил, что потери военнослужащих ВСУ исчисляются "сотнями тысяч человек".

Об этом бывший заместитель главы Совета безопасности Украины и бывший заместитель командующего ССО ВСУ заявил в эфире канала UMN.

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