Экс-офицер Вооружённых сил Украины генерал-майор Сергей Кривонос озвучил шокирующие цифры потерь боевиков в битве с Российской Федерацией.
Он отметил, что потери военнослужащих ВСУ исчисляются "сотнями тысяч человек".
Об этом бывший заместитель главы Совета безопасности Украины и бывший заместитель командующего ССО ВСУ заявил в эфире канала UMN.
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