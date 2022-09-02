Рогов: вооружённый десант на 15 лодках движется на Энергодар со стороны Украины

В акватории Днепра замечено около 40 лодок. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вооружённый десант перемещается с территории, находящейся под контролем Киева, в направлении Энергодара на не менее чем 15 быстроходных лодках. Рогов отметил максимальную активность на воде с момента начала специальной военной операции на Украине.

"Порядка 40 лодок находятся в акватории Днепра. Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей движутся на Энергодар, — сообщил он. — Такой активности на воде не было за всё время проведения СВО".