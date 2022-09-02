Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович о наступлении армии РФ: подтягивают резервы, чтобы выиграть время
ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск у Андреевки
ВС РФ захватили бронетехнику НАТО при отступлении ВСУ на Херсонском направлении
Глава МАГАТЭ о Запорожской АЭС: беспокоит физическая целостность
Хованская о законе против "чёрных риэлторов": "Это не решает проблему"
WarGonzo: Военного корреспондента Пегова задержала полиция в Москве
Ургант с Олегом ЛСП спели песню про Якубовича: "Старый лис усмехается в усы"
Уехавшая из РФ Рената Литвинова перечислила минусы жизни в России: унылые районы
NYT: Шольц в разгар борьбы с РФ заявил о своём лидерстве среди стран ЕС

Рогов: вооружённый десант на 15 лодках движется на Энергодар со стороны Украины

Силовые структуры

В акватории Днепра замечено около 40 лодок. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вооружённый десант перемещается с территории, находящейся под контролем Киева, в направлении Энергодара на не менее чем 15 быстроходных лодках. Рогов отметил максимальную активность на воде с момента начала специальной военной операции на Украине.

"Порядка 40 лодок находятся в акватории Днепра. Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей движутся на Энергодар, — сообщил он. — Такой активности на воде не было за всё время проведения СВО".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Эксперт Роблин считает, что ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины

ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.

Эксперт Роблин считает, что ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины
Die Welt*: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Die Welt*: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
Подоляка: в МАГАТЭ знали о планах штурма ЗАЭС и действовали с ВСУ заодно
Силовые структуры
Дудаков о "работе" МАГАТЭ: "Это русские принесли снаряды от "Хаймарса"
Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Любовь Степушова Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины Любовь Степушова Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Силовые структуры
Рожин: тактика ВСУ на Херсонском направлении поставила в тупик военных РФ
Силовые структуры
ВС РФ под Харьковом взяли в плен четверых диверсантов
Генштаб ВСУ: русские наступают на всех направлениях
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: русские наступают на всех направлениях
Последние материалы
Хованская о законе против "чёрных риэлторов": "Это не решает проблему"
WarGonzo: Военного корреспондента Пегова задержала полиция в Москве
Ургант с Олегом ЛСП спели песню про Якубовича: "Старый лис усмехается в усы"
Уехавшая из РФ Рената Литвинова перечислила минусы жизни в России: унылые районы
NYT: Шольц в разгар борьбы с РФ заявил о своём лидерстве среди стран ЕС
Минобороны Украины призвало не заявлять о победах ВСУ по любому поводу
Садальский поддержал Пугачёву в нападках на Михалкова: "Генетический подлец"
Минюст пополнил список иноагентов: Макаревич*, Шац**, Гордон***
Junge Welt: Германия готовится к войне с Россией, меняя эпоху бундесвера
Москва навсегда остановила "Северный поток-1", ответив на решение G7
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников