Попытка украинских диверсионных групп захватить Запорожскую атомную станцию не позволит наблюдателям миссии МАГАТЭ избежать оглашения факта существования угрозы для АЭС со стороны киевского режима.
Об этом сообщает warfiles.ru.
Отмечается, что ДРГ под ЗАЭС рушит всю легенду Киева о "самообстрелах" России.
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