Киммитт: у Зеленского есть шанс "выкарабкаться из болота", начав переговоры с РФ

Сокращение поставок новейшего передового оружия Вашингтоном Киеву грозит Украине катастрофическими последствиями, заявил бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. По мнению военного, последний пакет помощи для Незалежной отражает плачевное состояние арсенала НАТО и Штатов.

Речь идёт о включении в новый пакет устаревших установок: 105-миллиметровых гаубиц и боеприпасам меньшего калибра.

Если это так, то НАТО придётся иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения", — пояснил генерал в статье для WSJ.

По мнению генерала, на фоне таких обстоятельств президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься о мирных переговорах с Россией. Так как ВСУ будет просто нечем "воевать".

"Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом", — резюмировал военный.