Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ераносян: изношенные британские гаубицы ВСУ могут вызвать ядерную катастрофу
Великое наступление ВСУ под предводительством Зеленского превратилось в котёл
Пушков о мечтах Обамы и удивлении Шольца: порвать Россию в клочья не удалось
Монтян: без "макдака" и айфона Россия проживёт, ЕС без нефти и газа — навряд ли
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: идея Зеленского "отвоевать" Крым у России лишена смысла
Евсеев: потеря юга Украины лишит Киев поддержки НАТО — отрезать от Чёрного моря
Глава Uniper: СВО на Украине — переломный момент в отношениях с "Газпромом"
В Хабаровском крае СК проверит жалобы на подростка-педофила: восемь жертв
Небензя: никто из делегации России на ГА ООН не получил визу в США

Киммитт: у Зеленского есть шанс "выкарабкаться из болота", начав переговоры с РФ

Силовые структуры

Сокращение поставок новейшего передового оружия Вашингтоном Киеву грозит Украине катастрофическими последствиями, заявил бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. По мнению военного, последний пакет помощи для Незалежной отражает плачевное состояние арсенала НАТО и Штатов.

Киммитт: у Зеленского есть шанс "выкарабкаться из болота", начав переговоры с РФ

Речь идёт о включении в новый пакет устаревших установок: 105-миллиметровых гаубиц и боеприпасам меньшего калибра.

 Если это так, то НАТО придётся иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения", — пояснил генерал в статье для WSJ.

По мнению генерала, на фоне таких обстоятельств президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься о мирных переговорах с Россией. Так как ВСУ будет просто нечем "воевать".

"Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом", — резюмировал военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Эксперт Роблин считает, что ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины

ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.

Эксперт Роблин считает, что ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины
Die Welt*: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Die Welt*: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
Подоляка: в МАГАТЭ знали о планах штурма ЗАЭС и действовали с ВСУ заодно
Силовые структуры
Рожин: тактика ВСУ на Херсонском направлении поставила в тупик военных РФ
Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Любовь Степушова Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины Любовь Степушова Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Силовые структуры
Дудаков о "работе" МАГАТЭ: "Это русские принесли снаряды от "Хаймарса"
Силовые структуры
ВС РФ под Харьковом взяли в плен четверых диверсантов
Генштаб ВСУ: русские наступают на всех направлениях
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: русские наступают на всех направлениях
Последние материалы
Киммитт: у Зеленского есть шанс "выкарабкаться из болота", начав переговоры с РФ
Великое наступление ВСУ под предводительством Зеленского превратилось в котёл
Пушков о мечтах Обамы и удивлении Шольца: порвать Россию в клочья не удалось
Монтян: без "макдака" и айфона Россия проживёт, ЕС без нефти и газа — навряд ли
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: идея Зеленского "отвоевать" Крым у России лишена смысла
Евсеев: потеря юга Украины лишит Киев поддержки НАТО — отрезать от Чёрного моря
Глава Uniper: СВО на Украине — переломный момент в отношениях с "Газпромом"
В Хабаровском крае СК проверит жалобы на подростка-педофила: восемь жертв
Небензя: никто из делегации России на ГА ООН не получил визу в США
Рогов: в Запорожье пресекли "военное шоу" для Рамштайн с десантом Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников