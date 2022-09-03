Украинская сторона обстреляла российское село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате удара пострадали линии электропередач и дороги.
"Сегодня утром со стороны территории Украины был произведён обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — сообщил губернатор.
Богомаз уточнил, что ремонтные работы на линии начнут, когда убедятся, что в регионе безопасно. На месте работает оперативная группа.
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