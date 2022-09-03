Арестович угрожает Крыму новыми ударами

Главный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович заявил, что полуостров Крым ждут новые атаки ВСУ.

Как показала попытка контрнаступления украинских боевиков на Херсон, лучше всего у них получается воевать с мирным населением.

Чтобы продолжать обстрелы российских городов в глубоком тылу, разведка Украины попросила недовольных властями крымчан сообщать информацию о военных объектах ВС РФ на полуострове. С той же просьбой обратился к жителям Крыма Владимир Зеленский.

"Президент поблагодарил жителей Крыма и Украины за информацию, которую они предоставляют своевременно", — сказал Арестович.

Он намекнул, что полученные данные будут использованы для террористических атак.