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Арестович угрожает Крыму новыми ударами

Силовые структуры

Главный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович заявил, что полуостров Крым ждут новые атаки ВСУ.

Как показала попытка контрнаступления украинских боевиков на Херсон, лучше всего у них получается воевать с мирным населением.

Чтобы продолжать обстрелы российских городов в глубоком тылу, разведка Украины попросила недовольных властями крымчан сообщать информацию о военных объектах ВС РФ на полуострове. С той же просьбой обратился к жителям Крыма Владимир Зеленский.

"Президент поблагодарил жителей Крыма и Украины за информацию, которую они предоставляют своевременно", — сказал Арестович.

Он намекнул, что полученные данные будут использованы для террористических атак.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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