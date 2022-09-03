В ночь на 3 сентября ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям на территории Украины. Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске.
В последние дни в Днепропетровске наблюдалась концентрация противником сил и средств для их последующей переброски на восточное направление в район Славянска и Артёмовска, пишет "Военное обозрение". Также в Днепропетровской области поражены объекты ПВО противника. Высокоточный ракетный удар вызвал детонацию, в результате которой возник сильный пожар.
По данным издания, в Харькове нанесён удар по националистическому вооружённому формированию и мощностям, использовавшимся для ремонта и восстановления повреждённой боевой техники.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.