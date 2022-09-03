В ночь на 3 сентября ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ на Украине

В ночь на 3 сентября ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям на территории Украины. Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске.

В последние дни в Днепропетровске наблюдалась концентрация противником сил и средств для их последующей переброски на восточное направление в район Славянска и Артёмовска, пишет "Военное обозрение". Также в Днепропетровской области поражены объекты ПВО противника. Высокоточный ракетный удар вызвал детонацию, в результате которой возник сильный пожар.

По данным издания, в Харькове нанесён удар по националистическому вооружённому формированию и мощностям, использовавшимся для ремонта и восстановления повреждённой боевой техники.