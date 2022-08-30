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Армия РФ нанесла удары по объектам ВСУ в Запорожье и Днепропетровской области

Силовые структуры

Российские военные, выполняя задачи спецоперации, нанесли ракетные удары по объектам и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Запорожья и Днепропетровской области.

Армия РФ нанесла удары по объектам ВСУ в Запорожье и Днепропетровской области

По информации "Русской Весны", взрывы были слышны в Новомосковском районе Днепропетровской области, а также у Никополя. Подчёркивается, что именно в этом населённом пункте находится оборудование, с помощью которого украинские боевики осуществляют регулярные атаки на Энергодар.

"Взрывы прогремели в Запорожье, ВС РФ нанесли удары по целям врага", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ударили по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье. Как пояснил эксперт Дмитрий Болтенков, на этом заводе представители ВСУ не только восстанавливают вертолётную технику, но и создают новый тяжёлый ударный беспилотник в сотрудничестве с Турцией. В связи с этим Вооружённые силы РФ наносят удары по объекту военной инфраструктуры, заключил специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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