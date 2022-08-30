Российские военные, выполняя задачи спецоперации, нанесли ракетные удары по объектам и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Запорожья и Днепропетровской области.
По информации "Русской Весны", взрывы были слышны в Новомосковском районе Днепропетровской области, а также у Никополя. Подчёркивается, что именно в этом населённом пункте находится оборудование, с помощью которого украинские боевики осуществляют регулярные атаки на Энергодар.
"Взрывы прогремели в Запорожье, ВС РФ нанесли удары по целям врага", — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что российские бойцы ударили по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье. Как пояснил эксперт Дмитрий Болтенков, на этом заводе представители ВСУ не только восстанавливают вертолётную технику, но и создают новый тяжёлый ударный беспилотник в сотрудничестве с Турцией. В связи с этим Вооружённые силы РФ наносят удары по объекту военной инфраструктуры, заключил специалист.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.