Армия РФ нанесла удары по объектам ВСУ в Запорожье и Днепропетровской области

Российские военные, выполняя задачи спецоперации, нанесли ракетные удары по объектам и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Запорожья и Днепропетровской области.

По информации "Русской Весны", взрывы были слышны в Новомосковском районе Днепропетровской области, а также у Никополя. Подчёркивается, что именно в этом населённом пункте находится оборудование, с помощью которого украинские боевики осуществляют регулярные атаки на Энергодар.

"Взрывы прогремели в Запорожье, ВС РФ нанесли удары по целям врага", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ударили по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье. Как пояснил эксперт Дмитрий Болтенков, на этом заводе представители ВСУ не только восстанавливают вертолётную технику, но и создают новый тяжёлый ударный беспилотник в сотрудничестве с Турцией. В связи с этим Вооружённые силы РФ наносят удары по объекту военной инфраструктуры, заключил специалист.