Ераносян: Киев абсолютно не волнуют потери ВСУ

Военный эксперт Владимир Ераносян убеждён, что киевский режим абсолютно не волнует гибель украинских военнослужащих в ходе спецоперации, комментируя огромные потери среди боевиков на южном направлении.

По его слова, это произошло по причине того, что наличие артиллерии и РСЗО союзных войск превосходило украинское вооружение в 20 раз.

"Уже в первый день ВСУ потеряли в живой силе две батальонно-тактические группы, численностью по 600 человек каждая. Кроме того, уничтожены две танковые роты, это порядка 27 танков, не говоря уже о БМП и артиллерии", — отметил он.

Ранее он сообщил, что Вашингтон не может смириться с преимуществом ВС РФ на Украине. Российская армия наращивает присутствие интегрированных беспилотников с самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня.