Бойцы 42-й гвардейской дивизии ВС РФ взяли штурмом укреплённый район боевиков ВСУ около Марьинки. Российские войска нанесли мощные артиллерийские удары по позициям противника, в результате чего солдаты киевского режима оставили укрытия и сбежали. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской весны".
На месте боевых действий остались лежать тела военнослужащих ВСУ, личные вещи и оружие. Кроме этого, во время отступления боевики украинской армии бросили своих сослуживцев, которые получили ранения.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.