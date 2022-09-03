ВС РФ взяли штурмом укрепрайон боевиков ВСУ около Марьинки

Бойцы 42-й гвардейской дивизии ВС РФ взяли штурмом укреплённый район боевиков ВСУ около Марьинки. Российские войска нанесли мощные артиллерийские удары по позициям противника, в результате чего солдаты киевского режима оставили укрытия и сбежали. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

На месте боевых действий остались лежать тела военнослужащих ВСУ, личные вещи и оружие. Кроме этого, во время отступления боевики украинской армии бросили своих сослуживцев, которые получили ранения.