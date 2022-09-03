Подоляка: новая тактика ВС РФ блокирует контрнаступления ВСУ ещё до их начала

Руководство киевского режима могло готовить контрнаступательные действия не только в Херсонской области, но и на Харьковском направлении. Об этом говорят масштабы стянутых к линии фронта сил в Харьковской области. Однако российские войска наносили удары по позициям ВСУ в регионе две ночи подряд. Военный журналист Юрий Подоляка считает, что с помощью новой стратегии ВС РФ уничтожили силы противника ещё на этапе подготовки возможного контрнаступления.

"Здесь тактика российской стороны — наносить превентивные удары по скоплениям противника и срывать их наступательные действия. 1 и 2 сентября это удалось очень неплохо. Большие потери несёт противник на Харьковском направлении, и наступление ВСУ даже не начинается", — сказал эксперт в программе "Время покажет".

Подоляка отметил, что российская армия получает данные разведки о размещении ВСУ на конкретном участке линии боевого соприкосновения. Когда боевики украинской армии ожидают приказ военного командования, ВС РФ наносят удары.