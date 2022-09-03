ВС РФ ликвидировали ветерана АТО, угрожавшего взорвать правительство Украины

Российские военные ликвидировали ветерана "антитеррористической операции" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать гранатой кабинет министров Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

В августе прошлого года контуженный 43-летний Прохнич вломился в Кабмин и обещал подорвать чиновников. Он заявил, что власти не решают вопросы боевиков, участников карательной операции против Донбасса.

Тогда боевик был отправлен под домашний арест. В этом году он решил реабилитироваться после прошлогоднего случая и отправился воевать в Ирпене. Позже его перебросили на другие направления.