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Силовые структуры

Российские военные ликвидировали ветерана "антитеррористической операции" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать гранатой кабинет министров Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

В августе прошлого года контуженный 43-летний Прохнич вломился в Кабмин и обещал подорвать чиновников. Он заявил, что власти не решают вопросы боевиков, участников карательной операции против Донбасса.

Тогда боевик был отправлен под домашний арест. В этом году он решил реабилитироваться после прошлогоднего случая и отправился воевать в Ирпене. Позже его перебросили на другие направления.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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