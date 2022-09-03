Российские военные ликвидировали ветерана "антитеррористической операции" Владимира Прохнича, который угрожал взорвать гранатой кабинет министров Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
В августе прошлого года контуженный 43-летний Прохнич вломился в Кабмин и обещал подорвать чиновников. Он заявил, что власти не решают вопросы боевиков, участников карательной операции против Донбасса.
Тогда боевик был отправлен под домашний арест. В этом году он решил реабилитироваться после прошлогоднего случая и отправился воевать в Ирпене. Позже его перебросили на другие направления.
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