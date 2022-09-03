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Поддубный: в Харьковскую область переброшены сотни бойцов спецназа ВСУ

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В Харьковскую область, в рамках готовящегося Киевом контрнаступления, были переброшены несколько отрядов специальных операций Вооружённых сил Украины(ВСУ). Об этом сообщил военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале со ссылкой на источники.

Репортёр отмечает, что это офицеры, которых готовили по стандартам НАТО — в Германии, США, Британии, Канаде и Польше.

Речь предварительно идёт о нескольких сотнях человек, из которых будут сформированы отдельные боевые группы, и которые попытаются наносить точечные удары сразу на нескольких направлениях, добавил военкор.

По его словам, на руку таким отрядам спецопераций и местный ландшафт — леса, по которым группы противника могут попытаться продвинуться к северу от Харькова, а также в направлении Балаклеи и Изюма.

 

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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