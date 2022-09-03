В Харьковскую область, в рамках готовящегося Киевом контрнаступления, были переброшены несколько отрядов специальных операций Вооружённых сил Украины(ВСУ). Об этом сообщил военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале со ссылкой на источники.
Репортёр отмечает, что это офицеры, которых готовили по стандартам НАТО — в Германии, США, Британии, Канаде и Польше.
Речь предварительно идёт о нескольких сотнях человек, из которых будут сформированы отдельные боевые группы, и которые попытаются наносить точечные удары сразу на нескольких направлениях, добавил военкор.
По его словам, на руку таким отрядам спецопераций и местный ландшафт — леса, по которым группы противника могут попытаться продвинуться к северу от Харькова, а также в направлении Балаклеи и Изюма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.