Поддубный: в Харьковскую область переброшены сотни бойцов спецназа ВСУ

В Харьковскую область, в рамках готовящегося Киевом контрнаступления, были переброшены несколько отрядов специальных операций Вооружённых сил Украины(ВСУ). Об этом сообщил военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале со ссылкой на источники.

Репортёр отмечает, что это офицеры, которых готовили по стандартам НАТО — в Германии, США, Британии, Канаде и Польше.

Речь предварительно идёт о нескольких сотнях человек, из которых будут сформированы отдельные боевые группы, и которые попытаются наносить точечные удары сразу на нескольких направлениях, добавил военкор.

По его словам, на руку таким отрядам спецопераций и местный ландшафт — леса, по которым группы противника могут попытаться продвинуться к северу от Харькова, а также в направлении Балаклеи и Изюма.