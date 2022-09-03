Арестович: русские очень волевые люди, их сложно сломать

Российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, очень тяжело, так же как и украинским. Однако россияне сильные духом люди. Такое мнение высказал советник Офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала.

По его словам, у армии России есть свои преимущества: превосходство в артиллерии, в авиации, старшие командиры в кадровых войсках. А у Вооружённых сил Украины (ВСУ) — свои: беспилотники, "Байрактары", очень качественная артиллерия и так далее.

"Но всё это "пехотное мясо" — кто кого сделает, и это очень-очень сложно", — заявил Арестович.

В таких условиях побеждает тот, у кого воля сильнее, продолжил он.

"Российские военные очень волевые люди. Там работает машина так, что туда попадают люди, способные навязать свою волю. Мы им разносим переправу, а через час они прокладывают понтон. Мы накрываем понтон вместе с техникой — через два часа работает ремонтная бригада, уже там что-то чинит… Это очень непростая вещь, это кто кого переломает чисто на воле", — заявил советник.

Он добавил, что много раз убеждался в том, что у русских очень сильная воля. И они не отдадут так просто Херсонскую область и всю завоеванную территорию, заключил представитель киевского режима.