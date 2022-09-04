Все мнения о том, что Советский Союз смог совладать с террористами-бандеровцами в результате договоренностей со спецслужбами США, которые их поддерживали, абсолютная чушь. Всё решалось жёсткими мерами.
Об этом сообщил политолог Алексей Кочетков.
На освобожденных территориях диверсанты ВСУ осуществляют террористические акты и покушения на глав администраций.
"Это чушь собачья. Я не знаю, кто там договаривался с американцами. У меня дед служил в органах госбезопасности на Западной Украине с 1944 по 1949 г. Пока мы не начали их беспощадно резать без всяких прокуроров и проверок, мы вообще ничего не могли сделать. Как только мы по любому серьёзному подозрению стали отправлять их к Коновальцу, они сразу же массово стали стучать на своих подельников", — подчеркнул изданию "Украина.ру" эксперт.
По его словам, до людей в освобождённых городах Украины сейчас необходимо донести, что Россия никуда не собирается уходить, что Москва готова их защищать всеми способами и что она готова дать им возможность защищаться самим.
Носители идеи, а также исполнители и пособники киевского режима должны уничтожаться без разговоров. Иначе количество жертв террора будет увеличиваться, подытожил Кочетков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.