Кочетков: РФ жёстко задавит террористов ВСУ и те начнут "стучать" на своих

Все мнения о том, что Советский Союз смог совладать с террористами-бандеровцами в результате договоренностей со спецслужбами США, которые их поддерживали, абсолютная чушь. Всё решалось жёсткими мерами.

Об этом сообщил политолог Алексей Кочетков.

На освобожденных территориях диверсанты ВСУ осуществляют террористические акты и покушения на глав администраций.

"Это чушь собачья. Я не знаю, кто там договаривался с американцами. У меня дед служил в органах госбезопасности на Западной Украине с 1944 по 1949 г. Пока мы не начали их беспощадно резать без всяких прокуроров и проверок, мы вообще ничего не могли сделать. Как только мы по любому серьёзному подозрению стали отправлять их к Коновальцу, они сразу же массово стали стучать на своих подельников", — подчеркнул изданию "Украина.ру" эксперт.

По его словам, до людей в освобождённых городах Украины сейчас необходимо донести, что Россия никуда не собирается уходить, что Москва готова их защищать всеми способами и что она готова дать им возможность защищаться самим.

Носители идеи, а также исполнители и пособники киевского режима должны уничтожаться без разговоров. Иначе количество жертв террора будет увеличиваться, подытожил Кочетков.