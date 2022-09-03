На Херсонщине боевики ВСУ пошли в атаку, но были разбиты армией России

В Херсонской области продолжают там и тут вспыхивать бои. 3 сентября на одном из участков фронта националисты снова пытались атаковать, но были рассеяны огнем российских артиллеристов и миномётчиков.

Их огонь корректировали разведчики с беспилотных аппаратов, сообщает издание "Русская Весна".

"На подступах наши миномёты и артиллерия уничтожили их технику, которая шла в лоб к нашим позициям! Но нашёлся самый (хитрый), который решил выехать из лесополосы, спасибо птичкам — быстрый заземлятор прибыл в пункт по назначению", — цитирует одного из бойцов издание.

Также сообщается, что бойцы объединённых формирований РФ и ЛДНР сожгли бронетехнику и ликвидировали часть наступающей живой силы бандеровцев.

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