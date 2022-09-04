Ходарёнок: ВСУ откровенно лгут о непригодности боевой техники ВС РФ

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий откровенно солгал, заявив, что Россия задействовала всю свою современную боевую технику в самом начале спецоперации, а сейчас в войска поступает лишь снимаемая с хранения, якобы непригодная к использованию на 40 процентов.

Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Эксперт заметил, что у РФ в принципе проблем с техникой нет, если учесть, что "хребет" армии России — это подразделения тыла и подвижные ремонтные базы. Поэтому нетрудно восстановить мобильность или боеспособность техники.

За прошедшую неделю Вооружённые силы Украины потеряли 10-12 тысяч военных и хотят скрыть это любыми способами, в том числе и откровенным обманом, заключил аналитик.

Ранее в Украинском Генштабе заявили, что ВС РФ якобы используют для ударов устаревшие ракеты для зенитных комплексов С-300.