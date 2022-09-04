Генштаб ВСУ: ВС РФ "применили" устаревшие ракеты для ЗРК С-300 на Украине

Минувшей ночью, по сообщениям украинских пабликов, несколько взрывов прогремело в Николаеве, Харькове и Одессе. Подтвердил это также и Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявивший о 10 ракетных и 24 авиаударах России за ночь.

Однако в Киеве продолжают утверждать, что российские военные используют для наступления на Украину "устаревшие зенитные ракеты" для ЗРК С-300, так как высокоточные ракеты у России якобы "закончились".

В утреннем отчёте Генштаба ВСУ заявляется, что из-за "нехватки" высокоточного оружия ВС РФ чаще стали использовать зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.

В украинском Минобороны считают, что на вооружении РФ есть несколько тысяч таких ракет, большинство из которых к применению непригодны.

Однако ракеты системы С-300 могут падать на головы украинцев, наоборот, потому что их используют ВСУ, но в цель они не попадают из-за давно истёкших сроков годности, а затем объявляются результатом обстрела России, пишет "Военное обозрение".