Украинский президент Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении к народу поблагодарил боевиков армии Украины.
А поблагодарил военных ВСУ глава Незалежной за фейковое взятие брошенного населённого пункта.
"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, которые обеспечили результат в Донецкой области — освобождён населённый пункт", — заявил гарант украинской Конституции.
Речь идёт о брошенном селе Озёрное в Донецкой Народной Республике, куда националисты забежали, поставили "прапор" и убежали обратно.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.