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Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силы

Силовые структуры

ВСУ продолжают попытки наступления между Николаевом и Херсоном. Националисты наступают большими силами и намерены отбить н. п. Высокополье.

Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской Весны" из зоны СВО.

На данный момент ВСУ заняли западную часть Высокополья в Бериславском районе Херсонской области.

По занятой ими части посёлка наносятся удары артиллерией.

Помимо этого, российская армия с места сообщила военкорам о том, что бандеровцы на этом направлении бросили в бой большие силы с бронетехникой. Сейчас идут ожесточенные бои, ВС РФ отражают попытку наступления националистов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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