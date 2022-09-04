ВСУ продолжают попытки наступления между Николаевом и Херсоном. Националисты наступают большими силами и намерены отбить н. п. Высокополье.
Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской Весны" из зоны СВО.
На данный момент ВСУ заняли западную часть Высокополья в Бериславском районе Херсонской области.
По занятой ими части посёлка наносятся удары артиллерией.
Помимо этого, российская армия с места сообщила военкорам о том, что бандеровцы на этом направлении бросили в бой большие силы с бронетехникой. Сейчас идут ожесточенные бои, ВС РФ отражают попытку наступления националистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.