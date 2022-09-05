Гаспарян: Киев мог отправить на ЗАЭС диверсантов "грохнуть" представителя МАГАТЭ

Официальный Киев и лично президент Незалежной Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сопровождали украинские журналисты, которые вполне могут оказаться диверсантами, заявил политолог Армен Гаспарян.

Как подчеркнул эксперт, вполне возможно, что украинская власть рассчитывала на провокацию.

"Это может быть ДРГ которую под видом журналистов туда отправят, авось, они ещё что-нибудь сделают. Например, представителя МАГАТЭ грохнут", — заявил политолог в беседе "Украина.ру".

Кроме того, может быть и другой сценарий, подчеркнул эксперт. По словам Гаспаряна, "подкормленные" журналисты будут вещать только о том, что выгодно Киеву.