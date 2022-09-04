Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец убеждён, что итоги миссии МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции могут сыграть злую шутку с киевским режимом.
"Приезд комиссии МАГАТЭ опасен для Киева, ведь неизвестно, к каким выводам они придут, если они не куплены. А вдруг они скажут, что снаряды летели с украинской стороны? Вот что пугает Киев, он находится сейчас в подвешенном состоянии", — отметил он.
По мнению эксперта, Киев, Лондон и Вашингтон будут делать всё, чтобы Международная организация приняла выгодные для Украины выводы.
В то же время Баранец добавил, что визит миссии на ЗАЭС выглядит "мутным" и "туристическим", потому как до сих пор не озвучены итоги о сложившейся ситуации на предприятии.
Ранее военный журналист Александр Коц заявил, что итоги визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, похоже, настолько не оправдали ожиданий Киева и Запада, что сейчас им приходится искать любые информационные поводы для склонения организации к занятию выгодной им позиции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.