Баранец: итоги визита МАГАТЭ на ЗАЭС несут угрозу для Киева

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец убеждён, что итоги миссии МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции могут сыграть злую шутку с киевским режимом.

"Приезд комиссии МАГАТЭ опасен для Киева, ведь неизвестно, к каким выводам они придут, если они не куплены. А вдруг они скажут, что снаряды летели с украинской стороны? Вот что пугает Киев, он находится сейчас в подвешенном состоянии", — отметил он.

По мнению эксперта, Киев, Лондон и Вашингтон будут делать всё, чтобы Международная организация приняла выгодные для Украины выводы.

В то же время Баранец добавил, что визит миссии на ЗАЭС выглядит "мутным" и "туристическим", потому как до сих пор не озвучены итоги о сложившейся ситуации на предприятии.

Ранее военный журналист Александр Коц заявил, что итоги визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, похоже, настолько не оправдали ожиданий Киева и Запада, что сейчас им приходится искать любые информационные поводы для склонения организации к занятию выгодной им позиции.